Lingen. Die CDU Lingen-Mitte hat sich für die Einrichtung eines Hundeplatzes im Innenstadtbereich ausgesprochen.

Für den Vorsitzenden Tobias Dankert ist die Situation eindeutig. Die Hundebesitzer – und somit Hundesteuerzahler – müssten eine geeignete Möglichkeit erhalten ihren Hund in einem geschützten Rahmen genügend Auslauf zu ermöglichen. „Die Hundewiese muss fußläufig erreichbar sein, aber auch über Park- und Sitzmöglichkeiten verfügen“, formuliert Dankert die Anforderung an einen möglichen Standort in einer Presseerklärung. Dieser Standort wurde im Rahmen einer Fahrradtour durch den Ortsverband auch ausfindig gemacht: Den Park am Finanzamt am Konrad-Adenauer-Ring halten die Christdemokraten für geeignet.

„Diese Wiese ist optimal. Derzeit wird sie augenscheinlich wenig genutzt und kann durch die neue Nutzung zu neuem Leben erweckt werden“, führt Dankert aus. Die stellvertretende Ortsvorsitzende Imke Kropik ergänzt: „Die Wiese liegt zentral für Bewohner der Innenstadt und verfügt angrenzend zudem über einen öffentlichen Parkplatz. Es müssen nur Sitzgelegenheiten geplant und die Wiese umzäunt werden. Dies sollte die Verwaltung prüfen und spätestens zu nächsten Frühjahr umgesetzt haben.“

Der Ortsverband Lingen-Mitte wird Gespräche mit der Verwaltung und der CDU-Fraktion im Stadtrat suchen. „Wir sind guter Dinge, dass wir für die Hundebesitzer der Innenstadt, aber natürlich auch anderen Bewohner der Stadt, eine gute Lösung finden können“, heißt es abschließend.