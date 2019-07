Spelle. Bunte Blumenwiesen sehen nicht nur gut aus, sondern sind auch ein wichtiger Beitrag zur Artenvielfalt und zum Erhalt der Insektenbestände. Das macht die Samtgemeinde Spelle in einer Pressemitteilung deutlich.

Zum wiederholten Male stellt die Samtgemeinde Samentüten mit einer Saatgutmischung heimischer Pflanzen kostenlos zur Verfügung. "Mit diesen Samentüten möchten wir das Anlegen von Blühstreifen oder bunten Blumenbeeten unterstützen und so einen weiteren kleinen Beitrag für einen geeigneten Lebensraum der Tiere schaffen“, wird Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf in der Mitteilung zitiert. Das Insektensterben, insbesondere der Bienen und Schmetterlinge, sei ein aktuelles Thema.

Die kleinen Samentüten mit vier Gramm Inhalt enthalten eine Saatgutmischung mit 13 Feldblumen. „Neben dem enormen Nutzen für die Artenvielfalt sorgen die Blumen in den Sommermonaten auch für ein freundliches und buntes Erscheinungsbild. Daher trägt die Aktion das Motto ‚Natürlich bunt!‘“, führte Hummeldorf weiter aus. Solange der Vorrat reicht, können interessierte Bürger kostenlos im Rathaus in Spelle sowie in den Gemeindebüros in Schapen und Lünne eine Tüte mit der Saatgutmischung erhalten. Insgesamt wurden bislang 10.000 Tüten durch die Samtgemeinde Spelle angeschafft und verteilt.