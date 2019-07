Stolz präsentieren die ersten erfolgreichen Teilnehmer ihre Skateabzeichen, die ihnen von Willy Ruygh (Vorsitzender der Emsland-Inliner) nach bestandenen Leistungsprüfungen verliehen wurden. Foto: Emsland-Inline

Lingen. Als spezielles Angebot für Inlineskater bietet der Verein Emsland-Inline in Kooperation mit der AOK Lingen in den Sommerferien die Vorbereitung für die Leistungsprüfungen zum Deutschen Skateabzeichen an.