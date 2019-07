Lingen. Unbekannte haben zwei Wohnmobile von einem Firmengelände an der Straße Lenzfeld in Lingen gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilte, wurden die zwei neuwertigen Fahrzeuge in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Straße Lenzfeld von bislang unbekannten Tätern entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 87-0 in Verbindung zu setzen.

Bereits im September 2017 waren von einem Firmengelände an der Straße Lenzfeld zwei Wohnmobile entwendet worden. Damals betrug der Schaden 93.000 Euro