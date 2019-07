Lingen. Das Abifestival heißt nicht mehr Abifestival, sondern seit diesem Jahr Lautfeuer. Am 9. und 10. August findet es auf dem Gelände nahe des alten AKW in Lingen statt. Viele Besucher reisen mit viel Gepäck an – sie wollen auf dem Gelände zelten. Doch was ist dabei zu beachten?

Wie bei anderen Festivals auch, haben die Veranstalter für das Festivals Lautfeuer, das einstige Abifestival, in enger Zusammenarbeit mit Stadt und Polizei ein Sicherheitskonzept erstellt, das sich schon in den Vorjahren bewährt hat. (Weiterlesen: Abifestival war gestern: Festival in Lingen erhält neuen Namen)

Es gilt die Anmeldepflicht

Geregelt ist in diesem unter anderem, dass jeder Zeltgast rund 2 Quadratmeter Platz haben muss; und dass die Organisatoren stets wissen müssen, wie viele Besucher sich auf dem Gelände befinden – so sieht es die Genehmigungsbehörde vor. Nachdem der Zeltplatzfest im Jahr 2011 komplett überfüllt war, gilt seit 2012 deswegen eine Anmeldepflicht, jedoch nur für diejenigen, die auf dem Gelände übernachten wollen. Wichtig: Die Anmeldung zum Zelten ist nur volljährigen Personen erlaubt.

Damit sich die Besucher daran auch halten, wurde ein neuer Zugang zum Gelände geschaffen, bei dem die Veranstalter und Helfer gezielter als bisher Kontrollen durchführen können. Jeder Besucher wird dort ein Kennzeichnungsbändchen erhalten, dass auch als Fahrkarte für die Shuttlebusse gilt. Auf dem Gelände selbst wird dann stichprobenartig geschaut, ob sich Personen ohne Erlaubnis auf das Gelände geschlichen haben.

Was kostet die Reservierung?

Die Reservierung für den Zeltplatz hat ihren Preis und kostet insgesamt 15 Euro. Zehn Euro erhalten Gäste zurück, wenn sie einen gefüllten Müllbeutel (und der Pfandmarke) am Ende des Festivals abgeben. Möglich ist dies am Samstag zwischen 8 und 9 Uhr, sowie zwischen 11 Uhr und 12 Uhr und am Sonntag zwischen 8.30 Uhr und 11.30 Uhr. Die restlichen fünf Euro teilen sich auf Ticketscript-Gebühr und unseren Materialaufwand. 2019 kommt ein freiwilliger Soli von einem Euro dazu. Hiermit werden unter anderem Teile des Eingangsbereiches finanziert. In den fünf Euro ist auch ein Busticket enthalten.

Denn: Seit 2013 ist es nicht mehr möglich , mit dem Auto auf das Gelände zu fahren. Alle Gäste werden aufgefordert von Vornherein die Emslandhallen/Emslandarena oder den Bahnhof Lingen, anzusteuern und von dort aus mit dem Shuttlebus anzureisen. Ein Bus-Shuttleservice vom Bahnhof ist im mindestens Halbstundentakt am Freitag und am Samstag von 12 Uhr bis 5.30 Uhr direkt an das Festivalgelände eingerichtet. Außerdem am Sonntag von 6.30 Uhr bis 12 Uhr.

Pavillon-Besitzer müssen mehr zahlen

Etwas mehr müssen Gäste mit Pavillons bezahlen. Neben dem Müllpfand kommen zehn Euro an zusätzlichen Kosten hinzu. Laut dem Veranstalter hat das zwei Gründe: Zum einen werden unheimlich viele Pavillons zurückgelassen. Zum anderen nehmen Pavillons anderen (möglichen) Zeltgästen den Platz weg.

