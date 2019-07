Lingen. Die Arbeitsgemeinschaft der Pfarrgemeinderäte im Dekanat Emsland-Süd hat Arbeit aufgenommen

In der ersten Arbeitssitzung gab es nun laut Mitteilung des Dekanats einen intensiven Austausch über die Arbeit in den Pfarrgemeinderäten. Berichtet wurde von der Bildung der klassischen und bewährten Ausschüssen wie Caritas, Liturgie, Jugend, aber auch von neuen Arbeitsformen wie das Einrichten von Projektgruppen, die sich nach Abschluss eines Projektes neuen Aufgaben stellen.

Wie können wir Kirche ein Gesicht geben? Wie gestalten wir eine lebendige Kirche aus dem Evangelium heraus? Wie können wir Menschen beteiligen? Wie diskutieren wir Themen aus Gesellschaft und Politik in unseren Gemeinden? Wie kann sich Kirche in dieser bewegten Zeit angesichts der Krise weiterentwickeln? Diesen Fragen möchte sich die AG PGR bis zur Neuwahl im November 2022 stellen.

Der Austausch in der AG PGR machte deutlich, dass Themen wie sexueller Missbrauch, Ämterverteilung, Frauen in Kirche, das Verhältnis von Weltkirche und Ortskirche durchaus bewegen. Eine Zustandsbeschreibung brauche es da nicht mehr, sind sich die Mitglieder einig. Die AG PGR möchte den Blick nach vorne richten, zu einem differenzierten Bild von Kirche beitragen und durch den engagierten Einsatz vor Ort zeigen, dass Kirche nach wie vor durch viele ehrenamtliche- und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter glaubwürdig für die Menschen da ist.

In den nächsten Sitzungen soll das Thema „Junge Menschen in katholischer Kirche“ diskutiert werden und es soll um die Frage gehen „Was heißt es heute in unserem Dekanat Christ zu sein und was heißt das für unsere Kirchengemeinden?“. Dazu soll dann eine Veranstaltung für alle Gremienmitglieder aus den 31 Kirchengemeinden des Dekanats angeboten werden.

Vorsitzender der AG PGR ist Holger Gösse aus der Pfarreiengmeinschaft Lingen-West, stellvertrete Vorsitzende ist Tanja Börgel aus der Pfarreiengemeinschaft Emsbüren. Begleitet wird die Arbeitsgemeinschaft von Dechant Thomas Burke und Dekanatsreferent Holger Berentzen. Sie gehören auch dem Vorstand an. In den Katholikenrat, ein Gremium der kirchlichen Laien auf Bistumsebene, wurden Annette Möllenbrock aus der Pfarreiengemeinschaft Lingen-Süd, Hans-Ulrich Sudek aus der Pfarreiengemeinschaft Freren und Martin Wegener aus der Pfarreiengemeinschaft Lengerich-Bawinkel entsandt.





AG der Pfarrgemeinderäte Strukturell gliedert sich das Bistum Osnabrück in zehn Dekanate, die jeweils mehrere Pfarreien und Pfarreiengemeinschaften umfassen. Im Dekanat Emsland-Süd waren 237 Frauen und Männer für die Kirchenvorstände und 246 Frauen und Männer für die Pfarrgemeinderäte zu wählen. Zum Dekanat Emsland-Süd gehören 31 katholische Kirchengemeinden in acht Pfarreiengemeinschaften mit insgesamt rund 68.000 Gemeindemitgliedern. Jede Pfarreiengemeinschaft entsendet eine Person, die gewähltes Mitglied in einem Pfarrgemeinderat sein muss, in die AG PGR.