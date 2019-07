Lingen. Ludgerus Hölscher und Sebastian Behnen haben zum 1. Juli 2019 die Steuerberatungsgesellschaft Reichenberger & Partner vollständig übernommen und umbenannt. Das teilt die Stadt Lingen mit. Ausgeschieden sind demnach Alexander und Sandra Reichenberger, die das Unternehmen aufgebaut hatten.

Mit der Übernahme und einhergehenden Umfirmierung lautet der Name der Kanzlei zukünftig „Behnen und Hölscher. Gemeinsam erfolgreicher werden“ heißt es in einer städtischen Mitteilung anlässlich des Besuchs von Oberbürgermeister Dieter Krone, der Laxtener Ortsbürgermeister Manfred Schonhoff sowie Dietmar Lager von der Wirtschaftsförderung der Stadt Lingen, die zur Übernahme gratulierten.

Führen wie bisher

Behnen und Hölscher betonten demnach, dass es ihnen wichtig sei, dass im Sinne der Mandanten und Mitarbeiter am Standort wie gewohnt weitergemacht werden könne. Neu seien das Logo, die Homepage und das Team an der Spitze. Führen wollen die Partner die Kanzlei jedoch wie bisher.

Beide waren bereits Partner

Behnen ist seit 2013 Steuerberater, seit Gründung im Jahr 2008 in der Kanzlei und war seit 2016 auch Partner der Reichenbergers. Hölscher hat seinen Steuerberatertitel seit 2012, sammelte Erfahrung als Führungskraft in großen Beraterkanzleien in Köln und Osnabrück. Partner bei Reichenberger war er seit 2018.

„Wir legen viel Wert auf Mitarbeiterbindung und Familienfreundlichkeit – die Kanzlei ist beispielsweise erst 2018 als einer der besten Arbeitgeber in Niedersachsen/Bremen ausgezeichnet worden“, erklärte Behnen. Das 28 Köpfe starke Team sei mit einem Durchschnittsalter von unter 30 sehr jung. „Zudem sind wir erst kürzlich von der Datev als erste ´Digitale Kanzlei´ in der Region ausgezeichnet worden“, ergänzt Hölscher.

Know-How bleibt erhalten

Oberbürgermeister Krone und Ortsbürgermeister Schonhoff zeigten sich froh angesichts der Entscheidung der beiden Partner, die Lingener Steuerberatungsgesellschaft zu übernehmen. „Es ist gut zu wissen, dass das Know-How der Kanzlei am Standort Lingen erhalten bleibt“, meinte Krone.