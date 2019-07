Lingen. Rund 45 Jäger aus Lingen sind jetzt in das Niederwildrevier von Richard Schulte inin Delbrück bei Paderborn gefahren. Es gilt laut einer Mitteilung der Jägerschaft Lingen als eines der besten Niederwildreviere Deutschlands.

Praktische Artenvielfalt in der Feldflur funktioniere nur gemeinsam mit den Landwirten. Davon berichtete Richard Schulte, der in seinem 800 Hektar großen Revier ein ganzes Netz an Blühstreifen gemeinsam mit Bauern angelegt hat. Die Flächenbewirtschafter sind diejenigen, die die Pflanzen säen und die Wildpflanzen auch ernten und verwerten müssen. Nur die Nutzung und die Pflege der Pflanzen garantieren den Erhalt dieser Blühstreifen. Ungepflegte Biotope, die mit Strauchwerk zuwachsen und verwahrlosen, helfen dagegen der Artenvielfalt nicht.

Zwölf Meter breite Streifen

Schulte bewirtschaftet im Revier selbst etwa 200 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche und hat die Möglichkeit, den Pflanzenaufwuchs zum großen Teil in seiner Biogasanlage einzusetzen. An vielen Stellen werden neben Wallhecken, an Gewässern und an Waldrändern dreigliedrige, jeweils möglichst zwölf Meter breite Streifen mit Miscanthus, dann Mais und als drittes ein Streifen Blühpflanzenmischungen angelegt. Dieser Wechsel und diese Pflanzenvielfalt garantieren den Wildtieren ganzjährigen Schutz. Es gibt auch Schwarzbracheflächen, Wildpflanzenflächen zur Energienutzung und Wiesenvogelinseln an und in einigen Ackerflächen. Die Kiebitz- und Lerchenbruterfolge steigen.

Fördermöglichkeiten in NRW praktikabler

Schulte und sein Team haben mehrere Jahre Erfahrungen sammeln müssen, um diese Streifennetze und Biotope im Revier anzulegen und deren Anbauwechsel zu optimieren. Es gibt Einnahmen aus verschiedenen Fördertöpfen und Programmen des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Möglichkeiten dort seien vielfältiger und praktikabler als in Niedersachsen; da könnten die Verantwortlichen der Agrar- und Umweltmaßnahmen in Niedersachsen einiges abkupfern, heißt es in der Mitteilung der Jägerschaft.

Verwaltungsaufwand lohnt sich

Die Förderungen zu beantragen bedeutet jedoch einen hohen Verwaltungsaufwand, der sich aber lohne. Die artenreichen Blühstreifen wirkten wie Magneten auf Insekten und Wildtiere. Es gebe hohe und wachsende Niederwildbestände, vor allem an Hasen und Fasanen. Biodiversität für das Niederwild hilft nur in Kombination mit intensiver Raubwildbejagung. Im Schulte-Revier befinden sich etwa 30 Betonrohfallen, die alle mit elektronischen Fangmeldern ausgestattet sind, wenn sie fängisch gestellt werden. Der Erfolg bei dieser Fangmethode hat Schulte und sein Jägerteam in ihrem Tun bestätigt.

Weitere Infos und Bilder gibt es auf www.jaegerschaft-lingen.de.