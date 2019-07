Akrobatik auf hohem Niveau verbunden mit Rockklassikern verspricht die Show "Rock the circus – Musik für die Augen", die am 7. November im Lingener Theater zu Gast ist. Foto: monsieur&madame bittner photography

Lingen. Mitreißend, spektakulär, einzigartig – so nennt der Veranstalter Reset Production sein Programm "Rock the circus - Musik für die Augen". In einer Zirkusatmosphäre verschmelzen live gespielte Hits großer Rock-Giganten mit den artistischen Höchstleistungen von internationalen Akrobaten. Die Lingener Tagespost verlost für dieses Spektakel am 18. Juli fünf mal zwei Eintrittskarten.