Lingen. Kinder und Familien stehen bei einer Veranstaltung des Emslandmuseums am Sonntag im Mittelpunkt. Hier können unter anderem alte Kinderspiele ausprobiert werden, auf junge Forscher wartet einspannendes Programm. An einem Stadtrundgang in Lingen auf den Spuren von Kneipen und Spelunken können sich Interessierte am Samstag begeben, und viel Unterhaltung gibt es bei einem Sommerfest im Tierpark.

Kinder und Jugendliche können Sonntag von 14 bis 18 Uhr beim Museumsfest alte Kinderspiele ausprobieren, an interessanten Programmen teilnehmen oder sich auf eine spannende Entdeckungsreise durch das Emslandmuseum an der Burgstraße begeben. In der Ausstellung „Kleine Giganten“ kann man Insekten, Spinnen und andere faszinierende Tiere in über 30 Terrarien beobachten. Dazu gibt es ein spannendes Programm für jungen Forscher. Der Eintritt ist kostenlos.

Lingen bei Nacht

Lingen ist nicht nur eine Stadt voller Geschichte, sondern bot und bietet auch viel Unterhaltsames. Interessierte besuchen bei einem Rundgang die Standorte einstiger Spelunken, werden über Lichtspielhäusern und Theatersälen, sowie frühere Kneipen und Discotheken informiert. Natürlich erfahren die Teilnehmer auch Geheimnisvolles und Spektakuläres aus der Lingener Sagenwelt und über Lingener Originalen von anno dazumal.Treffpunkt ist Samstag um 21 Uhr am Emslandmuseum. Karten für 4 Euro können vor Ort erworben werden.

Zum neuen Emsarm in Salzbergen

Zu einem Rundgang am neuen Emsarm an der Emsbrücke Salzbergen-Holsten laden die Naturschutzstiftung und das Emslandmuseum am Samstag von 16 bis 17 Uhr ein. Maike Hoberg und Dr. Andreas Eiynck erläutern dabei Geschichte und Natur an einem der schönsten Abschnitte der Ems. Hier entstand 2018 durch das Abbaggern von rund 14000 Kubikmetern Boden ein neuer Seitenarm der Ems, der sich bereits nach einem Jahr zu einem Naturreservat für viele Fische und Amphibien, aber auch für die typischen Pflanzen des Flusstales entwickelt hat. Treffpunkt: Parkplatz an der Emshalle in Salzbergen, Kosten 4 Euro, Familienticket 10 Euro.

Sommerfest im Tierpark

Fetzige Musik, Stockbrot am Lagerfeuer, Spaß und Spiel und vieles mehr bietet ein Sommerfest am Samstag von 18 bis 23 Uhr im Nordhorner Tierpark.

Stadtparkkonzerte

Beim Nordhorner Musiksommer tritt Florian Lohoff Samstag mit seiner Band um 19.30 Uhr im Stadtpark auf. Musikalisch bewegt sich die Gruppe galant zwischen Soul, Funk, Blues und Rock, singt von Freiheit und dem Altern, von gesellschaftlichen Zwängen und dem alltäglichen Leben. Im Rheiner Stadtpark findet Sonntag wieder von 15 bis 17.30 Uhr ein Konzert mit regionalen Musikgruppen statt . Freier Eintritt bei beiden Veranstaltungen.

Freilichtbühnen



Anzeige Anzeige

Die Waldbühe Ahmsen zeigt Freitag (19.30 Uhr) und Sonntag (15.30 Uhr) "Anatevka", und in Tecklenburg gibt es Freitag und Samstag (20 Uhr) "Don Camillo & Peppone" zu sehen sowie Sonntag um 15 Uhr "Das Dschungelbuch".

Ausstellungen

In der Lingener Kunsthalle werden zwei Ausstellungen (bis 26. August) gezeigt: "Schluss mit Reden, spielen wir!" befasst sich mit der Frage, ob feministische Themen heute in der Kunst nach wie vor relevant sind oder ob sie sich verlagert haben. "Weltanschauungen" macht die Systemtheorie des Bielefelder Soziologen Niklas Luhmann haptisch erfahrbar.

"Leben hinter Wall und Graben" lautet der Titel einer Ausstellung im Emslandmuseum in der Lingener Burgstraße. Lingen und Coevorden sind zwei typische Festungsstädte, die einst die deutsch-niederländische Grenze und wichtige Verkehrswege zwischen Deutschland und den Niederlanden kontrollierten (bis 13. Oktober). Ebenfalls im Emslandmuseum läuft bis Ende des Jahres die Ausstellung "Kleine Giganten". Im Mittelpunkt steht das Leben der Insekten.

Eine Fotoausstellung des SV Olympia Laxten(100 Jahre Vereinsgeschichte) wird noch bis zum 31. Juli im Foyer des Neuen Rathauses Lingen gezeigt.

„Neue Wege gehen“ lautet der Titel der Kunstausstellung mit Werken der Malerin Gisela Möllerfrerk, die bis zum 15. September im Wöhlehof Spelle zu sehen ist.

Im Rathaus Salzbergen sind Werken des Senftenberger Malers Bernd Gork (bis 10. 9.) ausgestellt.

Die Dauerausstellung „Jüdisches Leben in Freren“ kann im Jüdischen Bethaus Freren betrachtet werden. Auf 14 Tafeln wird vor allem die jüdische Geschichte in Freren, Lengerich und Fürstenau dargestellt.