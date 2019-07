Lingen. Es ist wieder soweit: An diesem Donnerstag findet auf dem Marktplatz in Lingen die After-Work-Party 2019 statt. Die mittlerweile 18. Auflage und das erwartet die Besucher dieses Mal.

Es scheint so, dass Wettergott Petrus Erbarmen mit dem Lingener Gastronom Markus Quadt hat. Zwar soll die Sonne am Donnerstag nach derzeitigen Kenntnisstand nicht scheinen, jedoch sollen es angenehme 26 Grad warm werden. Optimale Voraussetzungen, wenn der Gastronom, der hinter der After-Work-Party steckt, den Marktplatz in eine Tanzfläche verwandeln wird. (Weiterlesen: Markus Quadt eröffnet das Sieben im Lingener Ratskeller)

Freiluft-Sommer-Party auf dem Marktplatz

Bereits zum 18. Mal stellt Quadt, der in Lingen neben der Alten Posthalterei auch das Butchers an der Schlachterstraße sowie das Sieben im Alten Ratskeller betreibt, die Veranstaltung auf die Beine, mit dem Ziel: Die Innenstadt zu beleben und Geselligkeit zu schaffen. "Es soll eine Freiluft-Sommer-Party stehen, bei der nicht der Alkohol im Vordergrund steht", sagt Quadt. Die Veranstaltung sei, wie der Name schon sagt, für Arbeitnehmer gedacht, die den Feierabend ausklingen lassen wollen. Da generell davon ausgegangen wird, dass sie am Freitag arbeiten müssen, endet die Veranstaltung gegen 23.30 Uhr.

Drei Theken und Käsespätzle

Zwar werden am Donnerstag ab 18 Uhr an drei Theken auch Drinks – sei es Longdrinks, Cocktails, Wein oder Bier – angeboten, doch auch für eine Abhilfe gegen den Hunger ist gesorgt. Handgemachte Käsespätzle kommen auf die Teller, die Nachfrage nach diesem Gericht war im vergangenen Jahr groß. Zwar ähnelt das Konzept der After-Work-Party leicht dem Feierabendmarkt, der seit vergangenen Jahr ein Mal monatlich, ebenfalls am Donnerstag, auf dem Marktplatz angeboten wird, doch hat Markus Quadt bei der After-Work-Party im Gegensatz zum Feierabendmarkt die Fäden allein in der Hand. Unterstützt wird er von Lingen Wirtschaft und Tourismus und seinem Team.

DJ spendet seine Gage

Darunter ist auch DJ OLove, der vielen aus dem Koschinski an der Schlachterstraße bekannt ist. Direkt am Brunnen vor der Sparkasse wird er Musik auflegen. Eine spezielle Musikrichtung gibt es nicht, es dürfte für jeden Musikgeschmack etwas dabei sein. Der DJ ist ehrenamtlich im Einsatz: Wie auch in den Vorjahren wird er auf seine Gage verzichten, stattdessen wird das Geld für einen guten Zweck gespendet. Besucher müssen ebenfalls nichts bezahlen, die Party ist kostenfrei.