Lingen. Um Spenden für den Bundesverband Kinderhospiz zu sammeln, gibt Sängerin Bahar Kizil deutschlandweit Straßenkonzerte. Auch in Lingen.

Um Spenden für den Bundesverband Kinderhospiz zu sammeln, gibt Sängerin Bahar Kizil deutschlandweit Straßenkonzerte. Am Montag ist sie vor der Gastronomie Täglich aufgetreten. Zuvor wollte sie bereits in Münster auftreten, doch das kostenlose Konzert musste abgesagt werden, die Verstärker ihrer Musikanlage stellten für die Stadt ein Problem war, eine Auftrittsgenehmigung wurde der Sängerin nicht erteilt.

Bekannt aus der Band Monrose

In Lingen hatte die Ex-Monrose-Sängerin, die Teil einer der erfolgreichsten Girlgroups Europas war, damit kein Problem und so sang sie ihre eigenen Songs wie „Cest Ma Vie“ oder interepetierte Lieder von bekannten Musikern wie Camila Cabello („Havana“) neu.





Dabei machte sie auch einen Ausflug in ihre Zeit als Sängern der TV-Casting-Band Monrose und präsentierte bekannte Songs „Shame“ und „Hot Summer“.

Geld für schwerstkranke Kinder

Während des gut einstündigen Konzerts wurde Geld gesammelt, das der Pflege von schwerstkranken Kindern zugute kommen soll. Die Einnahmen fließen in den Bundesverband Kinderhospiz, der zahlreiche stationäre und ambulante Kinderhospizeinrichtungen in Deutschland vertritt. Der Verband setzt sich dafür ein, eine Öffentlichkeit für das Tabuthema „Kinder und Tod“ zu schaffen und betroffene Kinder und Familien aus dem sozialen Abseits zu holen.

500 Euro Spenden in Freiburg

Nach dem Auftritt in Bielefeld geht es für Bahar Kizil weiter nach Wolfsburg. Insgesamt 15 Konzerte sind während ihrer Tour, die noch bis diesen Donnerstag geht, vorgesehen. Allein in Freiburg, ihrer Heimatstadt, konnte Bahar Kizil 500 Euro für den Kinderhospiz sammeln. Durchschnittlich wurden bei den jüngsten Auftritten zwischen 100 und 150 Euro eingesammelt, sagt Franziska Bönder von der Agentur Elpato, die die Partner des Bundesverbandes Kinderhospiz, Apotheke Adhoc und PTA in Love, vertritt.