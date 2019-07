Lingen. Der FC Bayern Fanclub „Bramscher Seppl’s“ besteht ein Vierteljahrhundert. Dies nahmen der Vorstand und das Festkomitee zum Anlass, das Jubiläum mit Clubmitgliedern und zahlreichen Gästen gebührend zu feiern.

Der Erste Vorsitzende des Fanclub „Bramscher Seppl’s“ Martin Schöttmer freute sich, dass zehn befreundete Fanclubs aus Nordrheinwestfalen, der Grafschaft Bentheim und dem Emsland sowie zahlreichen Ehrengäste und Sponsoren mit den FCB-Freunden im Vereinslokal Schotte feierten. Ganz herzlich begrüßte er Pastor Thomas Burke mit Kaplan Kristian Pohlmann und Bürgermeister Martin Koopmann



Ludger Moß lobte das Engagement von Martin und Peter Schöttmer, die seit 25 Jahren im Vorstand als Vorsitzender und Schatzmeister die Geschicke des Clubs lenkten. Moß überreichte im Namen des Festausschusses Präsentkörbe mit bayerischen Schmankerln an die beiden Schöttmers und betonte: „Hinter starken Männern stehen immer starke Frauen.“ Er dankte auch Claudia und Bärbel Schöttmer mit Blumen.





Peter Schöttmer berichtete, dass in den 25 Jahren der FC Bayern-Fanclub 8000 Euro beispielsweise für krebskranke Kinder gespendet habe. Ebenso erhalte jedes Jahr die SG Bramsche 250 Euro für die Jugendarbeit. Unzählige Fahrten zu Spielen des FC Bayern oder gesellige Reisen und Veranstaltungen zählten hinzu.

Über die Gründungsversammlungvon 1994 im Vereinslokal Schotte berichtete Peter Schöttmer. Damals seien bereits über 30 motivierte Bayern-Fans erschienen. Martin Schöttmer habe Erfahrung gehabt, denn er hatte schon in Hilter einen Fanclub gegründet. Der Name „Bramscher Seppl’s“ kam auf den Tisch und schon sei der Club gegründet worden, so der Schatzmeister. Zum Vorstand der 1. Stunde zählten der 1. Vorsitzende Martin Schöttmer, der 2. Vorsitzende Georg Lager, Kassenwart Peter Schöttmer, Schriftführer Sabine Pieper und Peter Schumacher, der sportlicher Leiter Hermann Pöling und Pressewart Gerd Moß. Mittlerweile sind es 96 Mitglieder, die alle Höhen und Tiefen des Rekordmeisters aus München mitgetragen hätten.

Ehrenmitglieder Hoeneß und Rensing

Ehrenmitglied der „Bramscher Seppl’s“ seien Uli Hoeneß, DFB-Schiedsrichter Hans-Jürgen Kasper und Bundesliga-Torwart Michael Rensing, der auch bei den Bayern unter Vertrag war. „Wir sind ein Fanclub der viel bewegt und für seine Mitglieder sehr viel unternimmt. Dazu zählten der Familientag, die Radtour mit Grillen, Fanclubturniere, Bosseln sowie Meister- und Pokalsiegfeiern. Wenn alle weiterhin so gut mitarbeiten, ist die Zukunft unseres Fanclubs gesichert“, stellte Peter Schöttmer heraus.

Unterstützung für die Jugend

Pastor Thomas Burke, der auch Bayern-Fan ist, freute sich, von einem FC-Bayern Fanclub eingeladen worden sei. „Es ist schön, dass die „Bramscher Seppl’s“ die Vereins- und Fan-Kultur aufrechterhalten. Das führt dazu, dass viele Menschen zusammen sind und zusammenhalten“, betonte Burke. Bürgermeister Martin Koopmann meinte: „25 Jahre FC Bayern Fanclub „Bramscher Seppl’s“ steht und fällt mit jemandem, der wie Martin Schöttmer 25 Jahre Vorsitzender ist. Martin, deine Fans wissen, was sie an dir haben, mach weiter so.“ Auch Rainer Graef, 2. Vorsitzender der SG Bramsche, meinte: „Wir sind froh, dass wir den Fanclub „Bramscher Seppl’s“ haben, der immer wieder finanziell unsere Jugendarbeit unterstützt.“