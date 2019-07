Exkursion zum neuen Emsarm in Salzbergen CC-Editor öffnen

Zu einem Rundgang am neuen Emsarm am der Emsbrücke in Salzbergen laden die Naturschutzstiftung und das Emslandmuseum im Rahmen ihrer Sommerexkursionen am Samstag von 16 bis 17 Uhr ein. Foto: Richard Heskamp Foto: Naturschutzstiftung Emsland

Salzbergen. Zu einem Rundgang am neuen Emsarm an der Emsbrücke Salzbergen-Holsten laden die Naturschutzstiftung und das Emslandmuseum am Samstag, 20. Juli, um 16 Uhr im Rahmen ihrer Sommerexkursionen alle Interessierten ein.