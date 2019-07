Lingen. „Frieden finden unter uns“: Unter diesem Motto feierten Mitglieder der evangelisch-lutherischen Trinitatiskirchengemeinde Lingen mit zahlreichen Gästen ihr Gemeindefest.

Alle zwei Jahre findet das Trinitatis-Gemeindefest statt. In diesem Jahr gab es aber noch einen weiteren festlichen Anlass: Begleitet von Erzieher Markus Steinke an der Gitarre und Ortrun Elison am Keyboard feierten die Kinder den 60. Geburtstag „ihrer“ Kita Trinitatis mit Liedern und einem Bändertanz auf der Bühne.

Erzieherinnen und Erzieher aus Kita und Hort luden an vielen Stationen zum Mitmachen ein: bei seit Generationen beliebten Klassikern wie Seifenblasenpusten, Glücksraddrehen, Schokoladenwettessen, Kinderschminken, dem Hüpfspiel „Himmel und Hölle“, Stelzenlaufen, Ringwerfen sowie bei einer kleine Näh- oder Malaktion. Wer sich für seinen Garten noch eine bunte Verzierung wünschte, konnte einen der vielen gespendeten Gummistiefel mit Erde füllen und sommerlich bepflanzen. Schwindelfreie freuten sich über das Kistenklettern. Auch große und kleine Technikfreunde kamen auch ihre Kosten: Junge Mitglieder des Technischen Hilfswerks kamen mit zwei Fahrzeugen, randvoll mit wichtigem Gerät. Sie erklärten gern ihre Ausrüstung – ausprobieren war dabei erwünscht – und ihre vielen Aufgaben hierzulande und weltweit. Zünftig ging es hingegen bei den Pfadfindern zu: In einer richtigen Jurte luden sie zum Stockbrotbacken am Lagerfeuer ein. Im Gemeindehaus boten Mitglieder des Frauenkreises Handarbeiten, Marmeladen und bunt bedruckte Stoffe aus der tansanischen Partnergemeinde in Kondoa zum Kauf an.





Viel Spaß gab es bei Sketchen und einem kleinen Theaterstück, vorgeführt von Mitgliedern des Frauenkreises und des eigens dafür ins Leben gerufenen Trini-Spontantheaters. Merlin Krieger und Jaira Hibbel aus dem Hort überraschten das Publikum mit ihrem Können: „Zauberlehrling“ Merlin nahm die Zuschauenden auf eine kleine Reise in die Welt der Tricks und Illusionen mit. Jaira Hibbel spielte, begleitet von Peter Löning, wunderschöne Stücke auf ihrer Violine dazu.

Christiane Zaepernick, Vorsitzende des Gemeindebeirates, dankte den vielen Mitwirkenden für ihr großes Engagement: „Die Mitglieder des Gemeindebeirates organisieren alle zwei Jahre das Fest. Aber ohne die vielen Menschen, die vor dem Fest, währenddessen und bis zum Abbau der letzten Bänke mitwirken, anpacken und helfen, wäre eine solche Feier nicht möglich.“ Der Aufwand habe sich gelohnt: Die Festwiese war durchgängig von Gästen aller Altersgruppen gut besucht. „Frieden beginnt im Kleinen“, sagte Zaepernick. „Wenn wir in der Gemeinde in Frieden miteinander umgehen und Kirche friedvoll gestalten, dann kann Frieden ausstrahlen und Segen bringen.“