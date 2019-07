Lingen. Zu einem Sommerfest für Familien und Besucher aller Generationen lädt das Emslandmuseum im Rahmen des Kultoursommers Emsland 2019 am kommenden Sonntag, 21. Juni von 14 bis 18 Uhr alle Interessierten ein.

Der Bereich um das Kutscherhaus und das Museum verwandelt sich dabei laut Mitteilung des Veranstalters wieder in einen Ort mit vielen Attraktionen für Kinder und Erwachsene. Der Eintritt ist frei. Das Café im Kutscherhaus ist am Sonntagnachmittag ebenfalls geöffnet.

Das Sommerfest steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der Ausstellung „Kleine Giganten“, mit der das Museum in dreißig naturnah gestalteten Terrarien die Welt der Insekten präsentiert. Den ganzen Nachmittag führt Angelika Konen durch die Ausstellung und zeigt dort spannende Einblicke in die Eigenschaften und das Verhalten der sechs- und achtbeinigen Museumsbewohner wie Käfern, Heuschrecken, Skorpione und Spinnen. Auch Pflege und Fütterung der Insekten finden an diesem Nachmittag laufend statt.

An einem Bastelstand kann man Tiere aus Papier basteln oder mit dem Künstler Wolfgang Tautz fantasievoll Insekten malen. Rings um das Museumscafé im Kutscherhaus gibt es Stände mit Geschicklichkeitsspielen und kleinen Wettbewerben. Auch alte Kinderspiele dürfen ausprobiert werden. Bei Hanni Rickling vom Heimatverein Lingen kann man an der historischen Waschstraße feuchtfröhlich in die Rolle einer Waschfrau von anno dazumal schlüpfen und im Kutscherhaus berichtet Geschichtenerzählerin Marion Lis aus der Welt der Märchen und Mythen im Emsland und anderswo. Am Stand der Lingener Modellbaufreunde ist Fingerspitzengefühl gefragt, denn alle Besucher können sich dort in der Kunst des Modellbaus beweisen. In der Ausstellung zur Stadtgeschichte gibt Museumsleiter Andreas Eiynck Einblicke in das Fotoarchiv mit einzigartigen Aufnahmen aus 150 Jahren Emsländischer Geschichte.