Lingen. Die Polizei hat einen kleinen Bereich der Lingener Fußgängerzone in der Marienstraße abgesperrt. Der Grund: Von der Fassade eines Hauses bröckeln teils mehrere Zentimeter große Stücke ab.

Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte, seien Beamte am Freitagnachmittag gegen 16.20 Uhr auf die Gefahrensituation aufmerksam geworden. Vorsorglich hätte die Polizei dann den betroffenen Bereich abgesperrt. "Körperlich zu Schaden gekommen ist bislang niemand", versicherte die Polizei in Lingen. Die Absperrung sei erfolgt, damit dies auch so bleibe.

In dem betroffenen Gebäude befinden sich unter anderem ein Schmuckgeschäft und ein kleiner Imbiss. Beide waren am Samstag wegen der Absperrung nicht geöffnet. Wie die Polizei weiter erklärte, seien die Eigentümer des betroffenen Gebäudes informiert.