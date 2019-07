Lingen. Nach ihrer Tour im Februar und März dieses Jahres mit mehr als 200.000 Besuchern gehen Bonez MC & RAF Camora auf Zusatztour mit ihrem Album "Palmen aus Plastik 2". Die Musiker kommen auch nach Lingen in die Emslandarena.

Insgesamt 60 Millionen Mal wurden die Songs aus „Palmen aus Plastik 2“, dem aktuellen Album von Bonez MC & RAF Camora, in der Veröffentlichungswoche in Deutschland, Österreich und der Schweiz gestreamt – darunter alleine in Deutschland 50 Millionen Mal, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters.



Österreicher und Deutscher arbeiten zusammen

Bonez MC und RAF Camora sind ein Duo, bestehend aus einem österreichischen Dancehall-Musiker, Hip-Hopper und Produzent sowie einem der bekanntesten Hamburger Straßenrapper und Dancehall-Spezialisten. Mehr als 200.000 Tickets wurden für die Konzerte ihrer vergangenen Tour in Deutschland, Schweiz und Österreich verkauft. So vermeldete die Wiener Stadthalle schon nach wenigen Tagen aufgrund von 13.500 verkauften Tickets ausverkauft. Das angesetzte Zusatzkonzert in Wien war ebenso im Vorfeld ausverkauft. In Zürich wurde das Konzert aufgrund der großen Nachfrage in das Hallenstadion in Zürich verlegt.

Konzert in Lingen

Das Tourende bestritt das Erfolgs-Duo in der Lanxess-Arena Köln vor einer Rekordkulisse von 16.000 Besuchern sowie einer restlos ausverkauften Mercedes-Benz-Arena in Berlin. Nun legen die Musiker im November und Dezember 2019 mit einer Zusatztour nach. Auch in Lingen in der Emslandarena treten sie auf. Das Konzert findet am 28. November 2019 um 19 Uhr in der Arena statt. Tickets gibt es seit diesem Freitag ab 42,45 (inklusive Gebühren) an allen bekannten Eventim-Vorverkaufsstellen sowie in den Geschäftsstellen der Lingener Tagespost, Meppener Tagespost und Ems-Zeitung.