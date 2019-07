Verabschiedung und Staffelübergabe: Heinrich Diekamp (fünfter von links) ist in Lingen geehrt worden für rund 30 Jahre Vorstandsarbeit beim Verein Deutscher Ingenieure (VDI). Foto: VDI

Lingen. Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) Osnabrück-Emsland stellt sich im Bereich Emsland-Grafschaft Bentheim neu auf. „Ich gebe den Staffelstab weiter an die nächste Generation und bin zuversichtlich, dass die Vereinsarbeit in sehr engagierte Hände geht“, freut sich Heinrich Diekamp, der jetzt in einer Feierstunde im Lingener Hotel am Wasserfall verabschiedet worden ist.