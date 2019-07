Lingen. Die weltweit erfolgreichste Pink Floyd Tribute-Band kommt 2020 mit einem neuen Programm unter dem Motto „All that you feel“ nach Deutschland zurück und macht am 28. März 2020 um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) Halt in der Emslandarena Lingen.

Es ist bereits die 13. Produktion, mit der die Australier die Pink-Floyd-Fans hierzulande begeistern. Das neue Programm unter dem Motto „All that you feel“ präsentiert die größten Hits der Alben „Meddle“, „The dark side of the moon“, „Wish you were here“, „Animals“, „The Wall“ und weitere Klassiker aus allen Schaffensphasen von Pink Floyd. Die herausragende Show ist eine perfekte Huldigung an die Herren Barrett, Waters, Gilmour, Wright und Mason.

Klingen wie die Originale

Angesichts des satten, aber sensibel ausgesteuerten Sounds und Stimmen, die wie die der Originale klingen, zerstreuen sich bei den Konzerten der Band schnell jegliche Zweifel daran, dass hier niemand anderes als leidenschaftliche und professionelle Musiker auf der Bühne stehen. Durch ihr Können, den Sound und die Show von Pink Floyd so perfekt wie möglich zu reproduzieren, gelingt es The Australien Pink Floyd Show, das breite Spektrum zwischen den psychedelischen Träumen der 1960er- Jahre und dem Bombast der 1980er- Jahre auf einzigartige Art und Weise auf die Bühne zu bringen.

Licht- und Lasershow

Mit ihren von Tour zu Tour programmatisch wechselnden Shows gelingt es ihnen dabei stets, den Klang und die Atmosphäre eines Pink Floyd-Konzertes perfekt wiederzugeben. In Kombination mit einer aufwändigen Licht- und Lasershow, neuen Animationen auf einer LED-Wand, die die Musik visuell untermalen sowie riesigen, aufblasbaren Figuren auf der Bühne, werden die Deutschlandauftritte auch 2020 wieder zu einem Konzerterlebnis und zum Muss für jeden Pink Floyd-Fan.





Tickets ab 45,04 (inkl. Gebühren) für The Australian Pink Floyd Show gibt es unter anderem in der Geschäftsstelle der Lingener Tagespost in der Schlachterstraße 6 bis 8.