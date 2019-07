Lingen. Die Kunsthalle Lingen bietet unter dem Titel „Meine Welt - Das bin ich“! vom 23. bis zum 25. Juli eine Sommerferienaktion für Kinder von sechs bis zwölf Jahren an. Eine Teilnahme an einzelnen Tagen ist möglich.

Die aktuelle Gruppenausstellung der Kunsthalle Lingen „Schluss mit Reden, spielen wir!“ zeigt Werke von elf internationalen Künstlerinnen und bietet den Kindern damit eine Vielfalt an Eindrücken. Neben Malereien, Fotografien und Stoffarbeiten erwartet die Kinder eine großformatige Tribüne aus mehreren Sofas, die beklettert werden dürfen und unter denen eine Soundinstallation erklingt. Im Obergeschoss der Kunsthalle werden die jungen Besucher in der Ausstellung „Weltenanschauungen“ Ansichten, Erfindungen und Portraits von großen Denkern der Weltgeschichte sehen.

Durch eine kindgerechte Führung einer Kunstvermittlerin nähern sich die Kinder der Kunst beider Ausstellungen und schauen, was diese mit ihnen und ihrer eigenen Welt zu tun hat: Mit ihrem Alltag, ihren Hobbies, ihrem Lebensumfeld. Bei einem gemeinsamen Ausflug in die Innenstadt von Lingen wird die Welt der näheren Umgebung erkundet und neben den Ausstellungen als weitere Quelle für Inspiration genutzt. Im Anschluss geht es in der Aktionsgalerie der Kunsthalle unter einer großen Auswahl an Materialien ans eigene Malen und Gestalten. Die eigenen Werke können die Kinder mit nach Hause nehmen.

Die Sommerferienaktion findet von jeweils 13.30 bis 16.30 Uhr statt. Pro teilnehmendes Kind kostet die Aktion 15 Euro. Es können auch einzelne Tage je 5 Euro gebucht werden. Anmeldungen nimmt die Kunsthalle telefonisch unter der Nummer 0591 59995 oder über ihre Internetseite www.kunsthallelingen.de entgegen.