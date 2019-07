Lingen. Zum zweiten Mal hat Ende Juni der "Circus Phantasia" auf dem Gelände des Christophorus-Werkes Lingen gastiert. Schüler der Mosaik-Schule, der Paul-Gerhardt-Schule und der Grundschule Schepsdorf wurden zu Artisten im großen Zirkuszelt.

Auch in diesem Jahr begrüßte der „Circus Phantasia“ die 350 Schüler mit dem Ohrwurm-Lied „Er ist Clown in einem Zirkus“ und stimmte mit einer beeindruckenden Vorführung auf die Projektwoche ein. In den folgenden Tagen erarbeiteten die Schüler selbst eine Zirkusaufführung, um diese am Ende der Woche einem breiten Publikum zu präsentieren. Den Schülern stand eine spannende Woche bevor, bei der Spaß und Gemeinschaft sowie die Stärkung des Selbstbewusstseins im Vordergrund stehen sollten.





Bei der Entscheidung für das Projekt hatten die Verantwortlichen genau diese Ziele im Blick: Den Einzelnen fordern und die Gemeinschaft fördern. Es galt, Neues zu erproben und Ängste zu überwinden. Mit viel pädagogischem Geschick gelang es dem zehnköpfigen Zirkusteam, für jeden Schüler die passende Rolle in den Darbietungen Schwarzlicht, Seiltanz, Zauberei, Fakir, Clown, Jonglage, Schwerterkiste, Trapez und Akrobatik zu finden.





Bereits am ersten Probentag wurden einige Schüler in die Geheimnisse der Zauberei eingeweiht. Andere wagten sich auf Glasscherben, übten lustige Clown-Darbietungen ein oder trainierten Kunststücke am Trapez. Dabei verstanden es die Trainer des „Circus Phantasia“, jedes Kind seinen Möglichkeiten entsprechend in die Darbietung einzubinden und das Miteinander zu stärken. Die probenfreien Zeiten nutzten die Kinder und Jugendlichen für gemeinsame Aktivitäten in Form von Sport-, Spiel- und Bastelangeboten in der Mosaik-Schule.

Vier Vorstellungen

Am Ende der Woche konnte sich ein breites Publikum aus Eltern, Freunden und Bekannten in vier Aufführungen von dem Erfolg des Projekts überzeugen. Die Zuschauer, darunter auch der zweite Bürgermeister der Stadt Lingen, Stefan Heskamp, und der Geschäftsführer des Christophorus- Werkes Lingen, Georg Kruse, begaben sich auf eine Reise voller Phantasie. Dabei war es immer wieder das kleine Mädchen Anastasia, das gemeinsam mit Zirkusdirektor Lars Wasserthal durch die Abenteuer und Erlebnisse führte und das Publikum aufforderte: „Kommt mit nach Phantastasien“.