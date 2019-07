Lingen. Arbeiten der Künstlerin Marina Lüpken – Künstlername Malue – sind aktuell im Psychologischen Beratungszentrum Lingen (PBZ) an der Bernd-Rosemeyer-Straße 5 zu sehen. Im Mittelpunkt der in Haselünne beheimateten Malerin stehen vor allem Landschaften und Porträts. Dabei verwendet sie Öl-, Aquarell- und Acryltechnik.

Marina Lüpken ist in Kasachstan geboren, hat dort Psychologie studiert und ist 1998 nach Deutschland gekommen. Malerei hatte in ihrem Leben bis dahin keine Rolle gespielt. Selbst in der neuen Heimat dauerte es noch bis zum Jahr 2010, bis sie zu Pinsel und Farbe griff. "Die Kinder waren in Kindergarten und ich hatte Zeit, etwas Neues auszuprobieren", erinnert sie sich in einem Gespräch mit der Redaktion.

Von ihrem Mann, der in früheren Jahren gemalt hatte, gab es noch Farbe und Leinwände. Zuerst waren es bekannte Werke von van Gogh, Monet oder Renoir, die sie abmalte. Einige davon sind in der Ausstellung zu sehen. Auch an japanischen Geishas hat sich die Künstlerin herangetraut. Spätere Werke zeigen Porträts und Landschaften. Als Vorlagen dienen der Autodidaktin in der Regel Fotos, die häufig auf Reisen entstanden sind.

In der Ausstellung des PBZ ist deutlich eine Entwicklung der Künstlerin zu erkennen. Während die älteren Werke, wie die japanischen Geishas, eher eine durchaus gute handwerkliche Widergabe der Vorlage darstellen, kommen bei den späteren Porträts viel mehr Stimmung und Atmosphäre zur Geltung. "Mir kommt es nicht auf eine möglichst genaue fotorealistische Darstellung an, sondern der Ausdruck muss stimmen", macht Marina Lüpken deutlich. Das zeigt sich besonders an zwei Arbeiten, die ihre Söhne zeigen. Eins zeigt einen Jungen schlafend im Auto mit einem entspannten Gesichtsausdruck. Bei dem anderen schaut der Sohn völlig vertieft auf das Display eines Handys oder Tablets. Hier ist es der Künstlerin besonders gut gelungen, den Lichteinfall auf das Gesicht des Jungen abzubilden. Ebenso mag Marina Lüpken es, Personen in die Landschaftsbilder einzubauen. "Das bringt Bewegung und macht das Bild lebendig", unterstreicht sie. Oft sind es ihre Kinder, die in diesen Landschaften auftauchen, sei es bei einem Spaziergang auf Clemenswerth oder einem Urlaub an der See.

In der Technik variiert Marina Lüpken zwischen Öl, Acryl und Aquarell. Sie mag bei der Ölmalerei, dass die Farben nicht so schnell trocknen und man immer noch etwas verändern kann. Dem entgegen steht die Schnelligkeit, die beim Aquarell erforderlich ist. Doch Lüpken liebt hier die Sanftheit und die dezenten Farben.

Zu sehen ist die Ausstellung in den Fluren, dem Treppenhaus, dem Wartebereich und dem Gruppenraum des PBZ noch bis zum 3. September.