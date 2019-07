Die stolze Summe von 3000 Euro spendeten die „BVB Bulldogs Lingen“ für die Beratungsstelle LOGO. (von links) Marc Kemmer, Josef Santel, Heiner Rohoff, Marcel Kuhnt, Christoph Herbers sowie Lars Brümmer. Luca und Tyler (vorne) sind jetzt schon begeisterte Borussia Dortmund Fans. Foto: Felix Reis

Lingen. Ihr zehn-jähriges Bestehen feiern in diesem Jahr die „BVB-Bulldogs Lingen/Ems“, ein Fanclub des Fußballbundesligisten Borussia Dortmund. Bei der Jubiläumsfeier in der „Kellerklause“ in Lingen spendeten sie jetzt an den Deutschen Kinderschutzbund (DKSB) Lingen für die Beratungsstelle Logo 3000 Euro.