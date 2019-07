Lingen. Die Tafel Lingen braucht dringend weitere ehrenamtliche Helfer. Darauf hat die Vorsitzende Edeltraut Graeßner bei der Jahreshauptversammlung 2019 hingewiesen. Die fehlenden Mitarbeiter haben bereits Auswirkungen, heißt es in einer Mitteilung der Tafel.

Graeßner zeigte der Pressemitteilung zufolge auf, dass die 442 ehrenamtlichen Helfer der Tafel im vergangenen Jahr 63.985 Stunden geleistet hätten. Dies seien 4000 Stunden mehr als 2017. „Die Zahl der Mitarbeiter ist gegenüber 2017 um weitere 49 Personen gesunken. Dies bedeutet für unsere Ehrenamtlichen eine erhebliche Mehrarbeit. Dafür gebührt euch ein ganz großer Dank“, erklärte Graeßner,

Weniger Menschen unterstützt

Die Zahl der unterstützten Personen sei weiterhin rückläufig: 2260 Haushalte im vierten Quartal 2018 bedeuten eine weitere Abnahme von 320 Familien, die nicht mehr zur Tafel kämen. Aktuell seien nur noch 2200 Haushalte gelistet. Der Bringdienst werde weiterhin gut angenommen. Graeßner dankte den 195 Lebensmittellieferanten für ihre Unterstützung und erklärte, dass mit den sechs Kühlfahrzeugen wöchentlich circa 25 Tonnen Lebensmittel eingesammelt würden.

Wahlergebnisse Gewählt wurden: 1. Vorsitzende: Edeltraut Graeßner

2. Vorsitzende: Maria Dühnen

Schriftführerin: Berna Fährrolfes-Bruns

Kassenwartin: Elisabeth Röller

Vertreter Ausgabestellen: Marianne Ströer (Tafel Haren), Anna van der Stad (Tafel Twist), Helga Funke (Tafel Freren), Christa Weist-Rolfes (Tafel Lathen) und Gerd Korte (Tafel Spelle)

Beisitzer: Ingrid Hartmann, Norbert Tewes, Silvia Nieland





Im Jahr 2018 sei ein großes Defizit von 57.848,13 Euro entstanden, berichtete Graeßner; befürchtet habe man 118.000 Euro. „Wir haben enorme Gegenmaßnahmen ergriffen und viele Gelder eingeworben“, sagte Graeßner. Sie verwies darauf, dass die Pfandboxen in Supermärkten der Region gut laufen würden. Zurück gegangen sei jedoch die Spendenhöhe um 30.000 auf 96.479,57 Euro.



137.000 Euro in zehn Jahren

Eine wichtige Stütze sei die "Track & Drivers CON" in Nordhorn, die von Kurt Strube auf die Beine gestellt wird. Bei der Auflage 2018 hatte es Verärgerung darüber gegeben, dass viele Menschen kamen, jedoch nur relativ wenig spendeten: Auf 16.585,42 Euro wird die Spendenhöhe aus 2018 in der Tafel-Mitteilung beziffert. Strube stellt daraufhin das Konzept für 2019 um, so dass wieder deutlich mehr Spenden zusammen kamen. "Der ,Reingewinn' aus den zehn Veranstaltungen von Kurt Strube bis 2018 liegt bei 137.651,90 Euro“, sagte Graeßner und betonte, dass Strube schon wieder Spenden für 2020 einwerbe.

Mittwochs geschlossen

Immer noch angespannt sei die Personalsituation bei den hauptamtlichen Koordinatoren aller Ausgabestellen, meinte Graeßner: „Wir mussten Personal entlassen, Änderungskündigungen aussprechen und konnten nur die Hälfte des Weihnachtsgeldes zahlen. Der Einsatz von Bundesfreiwilligen ist aber hilfreich.“ Die Tafel braucheweiterhin mehr ehrenamtliche Helfer und Bundesfreiwillige, besonders für den Kassendienst und Urlaubsvertretungen im Sommer. "Aufgrund der angespannten Personalsituation haben wir jetzt mittwochs geschlossen“, meinte Graeßner. Sie sprach allen, die sich einbringen, im Namen der Vorstandes Lob und Anerkennung aus.