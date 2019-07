Lingen. 122 Schüler der Berufsbildenden Schule (BBS) Agrar und Soziales in Lingen haben jetzt ihre Abschlusszeugnisse erhalten.

Schulleiterin Petra Niewiera appellierte bei der Abschlusssfeier an den „ökologischen Fußabdruck“, den jeder hinterlasse durch sein Verhalten, „aber Sie werden es schaffen, da bin ich mir sicher, dass die Welt lebens- und liebenswert bleibt. Sie werden mit Ihren Ideen auch ein Stück an der Weltgeschichte basteln, deshalb wünsche ich Ihnen alles Gute für die Zukunft.“



Einen ersten Eindruck dieser Zukunftsvision gaben Absolventen der Fachschule Agrar in ihrem dreiteiligen humoristischen Video-Spot unter dem Motto „Glücksformel Landwirtschaft“ zum öffentlichen Ansehen der Landwirtschaft in den Medien und versicherten, „Landwirte sind nicht so wie es erscheint. Wir lieben die Erde und die Tiere.“ Zum Beweis gaben sie den Zuschauern einen filmischen Einblick in die Alltagsrealität eines Landwirts, zeigten Tierhaltung und Pflanzenanbau.

Auch die musikalische Einstimmung der Schulband „Popmosaik“ unter Leitung von Annika Beitz nahm den Gedanken des eigene Bildes in der Gesellschaft mit dem Lied „So am I“ auf und ermunterte zu Selbstwertgefühl, auch wenn man sich manchmal fühle wie nicht in die Situation passend.

Nachhaltigkeitseffekte

Schulpastor Gernot Wilke als Moderator erinnerte daran, dass es nicht nur den Ökologischen Fußabdruck“ sondern auch den „Handabdruck“ für positive Nachhaltigkeitseffekte gäbe, nicht nur in der Ökologie, sondern auch im menschlichen Miteinander.

Schülervertreterin Sophie Abeln richtete einen besonderen Dank an die Lehrer für deren Engagement, an die Eltern für ihre Unterstützung und die Mitschüler, dass man trotz allem das gemeinsame Ziel erreicht habe. „Wende deinen Kopf der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich“ gab sie als Fazit der vergangenen ein oder zwei Jahre und als Motto für die Zukunft mit auf den Weg.

Absolventen Einjährige Fachschule Agrarwirtschaft (F1A) Greta Außel (Lähden), Dennis Birke (Mettingen), Jonas Bosse (Kettenkamp), Matthias Botterschulte (Emsbüren), Alexander Gosejohann (Recke), Andreas Hempen (Herzlake), Jens Hinken (Lünne), Henning Höke (Lingen), Henry Höving (Spelle), Saskia Kamphus (Hopsten), Bernard Könning (Andervenne), Rolf Krümpel (Neuenkirchen), Johannes Limbeck (Engden), Jan Niklas Lindemann (Esterwegen), Josef Linden (Gersten), David Lübbert zur Lage (Wietmarschen-Lohne), René Merschel (Wietmarschen-Lohne), Felix Oechtering (Rheine), Niklas Pott (Herzlake), Florian Reekers (Schapen), Maximilian Rötger (Rheine), Julia Sander (Lingen), Aurelia Schillingmann (Berge), Hendrik Schröder (Beesten), Marcel Schulte (Emsbüren), Torben Weerts (Lingen), Vinzent Wulf (Schapen) Zweijährige Fachschule Agrarwirtschaft (F2A) Matthias Albers (Rheine), Nicolai Altemeyer (Salzbergen), Laurenz Berling (Lingen), Simon Berling (Meppen), Daniel Bruns (Hopsten), Lukas Feld (Freren), Richard Griehl (Meppen), Tim Hartke (Messingen), Hannes Hensen (Lengerich), Philipp Holle (Messingen), Thomas Holtkamp (Freren), Jan-Philip Hummeldorf (Emsbüren), Nils Jäger (Hopsten), Bernd Kley (Lingen), Victoria Kohne (Lingen), Tobias Kremer (Papenburg), Manuel Manemann (Langen), Felix Nosthoff (Gersten), Stephan Ohmscheiper (Wettringen), Sebastian Pelle (Freren), Phillip Penniggers (Handrup), Peter Reulmann (Emsbüren), Kathrin Schenke (Bippen), Jörn Schmidt (Andervenne), Florian Schulte (Lingen), Jannis Schulte (Salzbergen) . Fachoberschule - Gesundheit und Soziales - Klasse 12 -Schwerpunkt Sozialpädagogik- Sophie Abeln (Lingen), Ida Backherms (Wietmarschen-Lohne), Gene Aaron Deja (Lingen), Bastian Denning (Fürstenau), Lisa-Marie Driemel (Lingen), Julia Dröge (Wietmarschen-Lohne), Lara Feldhaus (Lingen), Münevver Geldec (Lingen), Maike Gravemann (Lingen), Anna Petring (Lingen), Franziska Pieper (Wettrup), Ayleen Roling (Lingen), Sara Schnieders (Lingen), Adriana Skrodzka (Lingen), Emelie van der Kamp (Wietmarschen-Lohne), Birte Wilbers (Lingen) . Fachoberschule - Gesundheit und Soziales - Klasse 12 -Schwerpunkt Sozialpädagogik- Clea Alberg (Lingen), Sophie Bärwald (Lingen), Melvin Binia (Fürstenau), Maja Borken (Lingen), Aylin Boztepe (Lingen), Natalia Brodatzki (Lingen), Vivian Holterhuis (Lingen), Anne-Lisa Jagel (Lingen), Marie-Christin Kerzmann (Lingen), Pascal Klauke (Lingen), Nico Körner (Lingen), Nico Krümpelmann (Gersten), Jana Lügering (Lingen), Vanessa Nikqi (Lingen), Meike Nölker (Lingen), Celine Sentjurc (Lingen), Lioba Timmer (Lingen), Janine Wolk (Lingen) . Zweijährige Berufsfachschule Ernährung, Hauswirtschaft und Pflege Marcel Brinkmann (Lingen), Katherina Gatsiopoulos (Geeste), Svenja Gellenbeck (Wietmarschen-Lohne), Kimberly Hoff (Lingen), Tamara-Marija Jovanovic (Geeste), David Michel (Haren), Robert Oster (Lingen), Magdalena Papencordt (Lingen), Jenna Umlandt (Lingen) Zweijährige Berufsfachschule Pflegeassistenz Lea Alberg (Lingen), Joana Benner (Lingen), Nevin Chahrour (Emsbüren), Vanessa Eggert (Lingen), Xenia Jagel (Wietmarschen-Lohne), Isabell Krietsch (Wietmarschen-Lohne), Jennyfer Müller (Emsbüren), Annika Nijzingh (Lünne), Anna Schoroth (Wietmarschen-Lohne), Viviane Stolte (Lingen), Janina Ungrun (Andervenne) . Berufsfachschule Sozialpädagogische(r) Assistent(in) (B7Q 2) Cennet Aksit (Lingen), Ellen Brüggen (Lingen), Lena Bülte (Lingen), Sophia Burke (Wettrup), Miriam Fakih (Lingen), Angelique Heidebrecht (Lingen), Kevin Jänsch (Emsbüren), Alexandra Keller (Lingen), Sabrina Lohe (Lingen), Martina Midden (Lingen), Jasmin Varelmann (Wettrup), Jana Visse (Lingen), Amely Voskors (Freren), Jessica Wess (Wietmarschen-Lohne), Lea Wübbels (Gersten) .





Anzeige Anzeige

Die Fachlehrer und Schulleiterin Niewiera gaben die Zeugnisse aus und die Schüler nutzten die Gelegenheit, sich noch einmal mit sehr persönlichen Worten beim Lehrpersonal zu bedanken. Die Auszeichnung der Klassenbesten erfolgte durch den Förderverein der Schule.

Zum Abschluss gab es ein von den Schülern der Berufsfachschule Gastronomie zubereitetes Buffet.

Sozialpädagogische Assistenten

Erstmals verabschiedet wurde ein Jahrgang der Berufsfachschule Sozialpädagogische(r) Assistent(in). Die fertigen Sozialpädagogischen Assistenten werden zukünftig den steigernden Bedarf an Erziehern und Betreuungspersonal in den emsländischen Kindergärten und Kindestagesstätten vermindern, betonte Niewiera.