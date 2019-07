Lingen. Sie tragen weiße Kleidung, bringen Essen, Tische, Stühle, Kerzen und Dekoration in der Farbe weiß mit. Dann Speisen sie - White Diner heißt die Veranstaltung. Am Samstag geht das gemeinsame Essen ab 17 Uhr auf dem Marktplatz in Freren über die Bühne. Der Eintritt ist frei. Schlemmen ist auch beim Food-Truck-Festival an drei Tagen in Bad Bentheim angesagt, und es gibt wieder Unterhaltung auf den Freilichtbühnen.

Die Stadt Freren und der Kulturkreis Impulse laden am Samstag zu einem Massenpicknick unter freiem Himmel auf den Marktplatz in Freren ein. Vorbild dieses Picknicks ist das "Diner en blanc" in Paris, ein kulinarisches Ereignis der besonderen Art. Mit Picknickkörben kommen die Menschen ab 17 Uhr zum Treffpunkt. Tische und Stühle werden zu einer langen Tafel zusammengestellt. Jeder Teilnehmer erscheint in ausschließlich weißer Kleidung (außer Schuhe). Der Kulturkreis bietet gekühlte Getränke an. Außerdem wird Andreas Eiynck vom Emslandmuseum einen Vortrag über 1200 Jahre Freren halten und die Fotoausstellung "Freren ist so - Die Stadt durch Kinderaugen" wird eröffnet. Der Eintritt ist frei.

Food-Truck-Festival

Drei Tage lang, Freitag bis Sonntag, verwandelt sich der Schlosspark am Fuße der Burg Bentheim in eine Gourmetmeile. Bunte Food-Trucks werden dann abwechslungsreiche und auch spezielle Speisen aus aller Welt zaubern und somit Gaumenfreuden für jedermann bieten. Ferner können exotische Drinks, Cocktails und Bierspezialitäten verköstigt werden. Unter dem Motto „Food, Music and Happiness“ lädt der Schlosspark zum Verweilen ein, an allen Tagen sorgen Bands und DJs, bunte Lichterketten, Illuminationen und Lichtershows für die perfekte Atmosphäre bei hoffentlich angenehmen Temperaturen. Öffnungszeiten: Freitag 16 bis 24 Uhr, Samstag 12 bis 24 Uhr, Sonntag 12 bis 22 Uhr. Eintritt frei.

Nordhorner Musiksommer

Im Stadtpark Nordhorn tritt Samstag um 19.30 Uhr der Pop-Poet Alexander Knappe beim Nordhorner Musiksommer auf. Der Eintritt ist frei. Es gibt ein Angebot an Getränken und kleinen Speisen, Picknickdecken können ausgeliehen werden.

Tänzerische Weltreise

In 80 Tagen um die Welt beim Colibri Dance Festival geht es Freitag um 18 Uhr in der Stadthalle Rheine - Eine tänzerische Reise um die Welt mit heranwachsenden Tänzerinnen und Tänzern, aber auch mit Topstars, erwartet die Zuschauer.

Freilichtbühnen

In Bad Bentheim findet Samstag um 20 Uhr die Musical-Night statt, die Waldbühe Ahmsen zeigt Sonntag um 15.30 Uhr "Anatevka", und in Tecklenburg gibt es Freitag und Samstag (20 Uhr) sowie Sonntag (19 Uhr) "Don Camillo & Peppone" zu sehen. Ferner am Sonntag um 15 Uhr "Das Dschungelbuch".

Ausstellungen

In der Lingener Kunsthalle werden zwei Ausstellungen (bis 26. August) gezeigt: "Schluss mit Reden, spielen wir!" befasst sich mit der Frage, ob feministische Themen heute in der Kunst nach wie vor relevant sind oder ob sie sich verlagert haben. "Weltanschauungen" macht die Systemtheorie des Bielefelder Soziologen Niklas Luhmann haptisch erfahrbar.

"Leben hinter Wall und Graben" lautet der Titel einer Ausstellung im Emslandmuseum in der Lingener Burgstraße. Lingen und Coevorden sind zwei typische Festungsstädte, die einst die deutsch-niederländische Grenze und wichtige Verkehrswege zwischen Deutschland und den Niederlanden kontrollierten (bis 13. Oktober). Ebenfalls im Emslandmuseum läuft bis Ende des Jahres die Ausstellung "Kleine Giganten". Im Mittelpunkt steht das Leben der Insekten.

Im Professorenhaus kann bis zum 23. August die Ausstellung "Wo sind meine Wurzeln?" betrachtet werden.

„Neue Wege gehen“ lautet der Titel der Kunstausstellung mit Werken der Malerin Gisela Möllerfrerk, die bis zum 15. September im Wöhlehof Spelle zu sehen ist.

Im Rathaus Salzbergen sind Werken des Senftenberger Malers Bernd Gork (bis 10. September) ausgestellt.

Die Dauerausstellung „Jüdisches Leben in Freren“ kann im Jüdischen Bethaus Freren betrachtet werden. Auf 14 Tafeln wird vor allem die jüdische Geschichte in Freren, Lengerich und Fürstenau dargestellt.