Lingen. Eine Ausstellung der Lingener Innung des Tischlerhandwerks findet anlässlich der Sommergesellenprüfung von Montag, 15. Juli, bis Freitag, 26. Juli 2019, in der Volksbank Lingen, Lookenstraße 18-20, statt.

Gezeigt werden einer Pressemitteilung zufolge zu den üblichen Geschäftszeiten der Bank die Gesellenstücke der angehenden Tischlergesellen. Zeitgleich richtet die Innung auch in diesem Jahr den Wettbewerb „Die gute Form“ aus, bei dem exzellent gestaltete Gesellenstücke prämiert werden. Zusätzlich findet ein Wettbewerb der Innungssieger der Gesellenprüfungen statt, zunächst auf Kammerebene, dann auf Landes- und schließlich auf Bundesebene.



Besucher haben auch in diesem Jahr die Möglichkeit, eine eigene Bewertung der Ausstellungsstücke abzugeben. Die drei ersten Siegerstücke des Publikumspreises "Mein Lieblingsstück" erhalten einen Sonderpreis der Volksbank. Die Bekanntgabe der Wettbewerbssieger erfolgt bei der Lossprechungsfeier am Freitag, 26. Juli, um 17 Uhr in der Volksbank.