Schwäbisch Gmünd. Mit drei Teams ist das Lingener Franziskusgymansium beim Deutschlandfinale der World Robot Olympiad in Schwäbisch Gmünd vertreten gewesen. Heraus sprangen ein Vizetitel, ein vierter Platz und einer unter den besten 20 Deutschlands.

Die beiden Lingener Roboter-Fußball-Teams spielten Roboter gegen Roboter, stets mit der Hoffnung auf einen funktionierenden Roboter und die nötige Portion Glück. Am Ende wurde das Team von Tomas Orechobas und Rochelle Komor, beide Jahrgang 6, Vizemeister. Johann Schepers, Johannes Jessing und Sebastian Armbrust aus dem 8. Jahrgang belegten den vierten Platz. (Weiterlesen: Wie Roboter Schülern Teamarbeit lehren)

Beim Senior-Team mit Nils Haberland, Phil Sommer und Jannik Ross ging es nicht ums Toreschießen, sondern um das vollautonome Lösen von speziellen Aufgaben einer circa ein mal 2,5 Meter großen Spielfeldmatte. Es drehte sich dabei alles um das Motto des Wettbewerbs: Smart Cities. So mussten Dinge erkannt und an die richtige Stelle gebracht werden und weitere Aufgaben mussten unter Einsatz von Sensoren und Motoren gelöst werden. Am Ende reichte es für einen Platz unter den besten 20. Nächstes Jahr wird die Top-Ten als Ziel gesetzt sein.