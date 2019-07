Lingen. Alles andere als gewöhnlich ist eine Generalversammlung von Round Table Deutschland. So waren die Round Tables aus dem mittleren und südlichen Emsland sowie der Grafschaft Bentheim entsprechend stolz, dieses Treffen in Lingen abhalten zu können und sich gegen Mitbewerber Hamburg durchgesetzt zu haben.

Wir mussten Logistik, Unterbringung und Infrastruktur gewährleisten“, sagte Jens Volmer, einer der Organisatoren vom Round Table 166 Emsland-Süd. Denn schließlich müssen knapp 1000 Gäste, aus allen Teilen der Welt, für drei Tage untergebracht, verpflegt und unterhalten werden.

Das Konzept der kurzen Wege überzeugte das Präsidium, denn mit Emslandhallen, Emslandarena, Restauraut „La Vino“, Kivelingshaus sowie Professorenhaus waren alle Veranstaltungsorte fußläufig zu erreichen.

Round Table Round Table ist eine Vereinigung junger Männer im Alter von 18 bis 40 Jahren zur Pflege von Freundschaften und zur Verwirklichung von gemeinnützigen Serviceprojekten. Die Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich durch karitative Aktionen, deren Erlös für bedürftige Menschen gespendet wird. Die Idee und die Organisationsform von Round Table haben ihren Ursprung in der Tradition des englischen Clublebens: Örtlich selbständige „Tische“ führen jeweils etwa 15 bis 25 junge Männer unterschiedlicher Berufe und Wirkungsbereiche zusammen. In Deutschland sind 230 Tische mit 37000 Mitgliedern (Stand Mai 2019) aktiv. Weltweit zählt die Vereinigung 35.000 Mitglieder in 60 Ländern.





Beim „Welcome“ in den Emslandhallen wurden am ersten Tag Freundschaften mit Tablern aus ganz Deutschland gepflegt oder erneuert. Am nächsten Tag erfolgte die Delegiertenversammlung (DV) im Foyer der Lingener Emsland-Arena, bei der wichtige Projekte und Personalangelegenheiten thematisiert wurden, unter anderem die Wahl des neuen Round Table Deutschland-Präsidiums. Mitglieder, die nicht an der DV teilnahmen, konnten währenddessen das Emsland erkunden, wie beim Besuch der Meyer-Werft in Papenburg oder einer historischen Stadtführung durch die Lingener Kivelinge.

Der scheidende Round Table Deutschland-Präsident Björn Schirmer moderierte den Abend und führte Ehrungen sowie Amtsübergaben durch. Für dezente Hintergrundmusik sorgte Piano Pete mit seinem Piano, der aus der regionalen Lingener Musikszene nicht mehr wegzudenken ist und Round Table bei verschiedenen Benefiz-Projekten immer wieder unterstützt. Ein besonders ergreifender Moment war die Ehrung Marko Bosses vom Round Table Schwerin als „Tabler des Jahres“. Mit der Aktion „Fight for Max“ hat er einem schwer erkrankten Jungen durch seinen persönlichen Einsatz mit Hilfe des Tisches eine kostspielige Delfin-Therapie ermöglicht. Der dazu gezeigte Film ließ wirklich niemanden kalt.

Als letzte Amtshandlung übergab Schirmer dem neuen RTD-Präsidenten Jonas Woelk seine Amtskette.

