Lingen. Der Weg für den Anbau an der Kindertagesstätte St. Marien im Lingener Ortsteil Brögbern ist frei. In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Lingener Stadtrat eine notwendige Änderung des Flächennutzungsplans sowie den Bebauungsplan für das Baugebiet "Kindergarten Brögbern".

Das Gebäude der Kita St. Marien soll um einen Anbau an der Nordseite erweitert werden, um vor allem den Bedarf an Krippenplätzen zu decken.

Im Planungsverfahren musste jetzt über private Stellungnahmen zu dem Vorhaben und über solche von Behörden und Trägern öffentlicher Belange entschieden werden. Während Private keine Einwendungen hatten, verwiesen die Stadtwerke nur auf ihre Versorgungsleitungen, die nicht in Mitleidenschaft gezogen werden dürfen (nur flachwurzelnde Gehölze). Der Kampfmittelbeseitigungsdienst sieht keinen Handlungsbedarf.

Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr wies darauf hin, dass keine Entschädigungsansprüche an sie selbst geltend gemacht werden können in Bezug auf Emmissionen, die von der Bundesstraße 213 ausgehen. Diese verläuft in rund 250 Meter entfernt vom Kindergarten, getrennt durch Feld und Wald.