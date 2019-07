Diese 26 Rechtsanwalt- und Notarfachangestellten aus dem Emsland und der Grafschaft Bentheim haben die Prüfung bestanden und erhielten ihre Ausbildungszeugnisse. Foto: Anwaltverein

Lingen. Der Anwaltverein Lingen hat für die Überreichung der Fachangestelltenbriefe und Zeugnisse an 26 ehemalige Auszubildende aus dem Emsland und der Grafschaft Bentheim in der Lingener Kunsthalle ein Festprogramm arrangiert. Prüfungsbeste war Jessica Knoche, die in der Rechtanwaltskanzlei Woydak in Nordhorn ausgebildet wurde.