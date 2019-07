Besserer Mobilfunkempfang in Altenlingen im dritten Quartal? CC-Editor öffnen

Besser werden soll der Mobilfunk-Empfang in Altenlingen werden: Am Sportgelände will die Telekom im dritten Quartal einen Funkmast in Betrieb nehmen. Foto: Richard Heskamp

Lingen. Aussicht auf besseren Mobilfunk hat der Ortsteil Altenlingen: Im dritten Quartal 2019 will die Deutsche Telekom dort einen Funkmasten in Betrieb nehmen, teilte Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone in der jüngsten Stadtratssitzung mit.