Lingen. In Gastfamilien der Gesamtschule Emsland waren für zweieinhalb Wochen 14 französische Austauschschülerin Lingen und Umgebung untergebracht.

Nach dem herzlichen Empfang im Theater durch den Ersten Bürgermeister Heinz Tellmann haben die französischem Gäste im Alter von 15 bis 16 Jahren zuerst ihre Schwestern und Brüder auf Zeit sowie den deutschen Alltag in den Gastfamilien kennengelernt.

Nach einem Besuch im niederländischen Deventer ging es zwei Tage in die Gesamtschule, wo die Franzosen Einblicke in den Unterricht erhielten. Nach einem Tag auf der Ideen-Expo in Hannover, starteten Praktika in verschiedenen Lingener Einrichtungen und Unternehmen los. Ob im Krankenhaus, in der Kunsthalle, am Georgianum, im Weltladen, Christophorus-Werk, TPZ, Linus, bei Kampmann oder bei Emco, überall wurden sie herzlich empfangen sowie gut betreut und konnten so einen französischen Einblick in die deutsche Arbeitswelt erhalten. Freude gemacht haben auch individuell auf Interessen einzelner Praktikanten zugeschnittene Tätigkeiten in der Kleintierarztpraxis am Theater oder in der Ergoreittherapie Kramer.





Die Hitze machte allen etwas zu schaffen. So hochsommerlich hatten sich die Jugendlichen aus der Normandie, wo es selten so heiß wird, Deutschland nicht vorgestellt. Manon war angenehm überrascht von den vielen Bäumen und dem ganzen Grün in der Stadt. Und so war es auch toll, dass man sich im Linus zusammen abkühlen oder in heimischen Gärten Wasserschlachten liefern konnte.



Mit einem Abschiedsessen mit allen Beteiligten, Gastfamilien, Austauschschülern und Französischlehrerinnen endeten die ereignisreichen Tage. Ein paar Tränen flossen natürlich zum Abschied und alle waren sich einig, dass sie ihre Gastkinder und Gastgeschwister vermissen würden.

Helen Wusterack, Fachobfrau Französisch von der Gesamtschule resümierte: „Ein gelungenes Projekt auch von unserer Seite. Nachdem wir 2018 so gut in Frankreich empfangen wurden, wollten wir diese Gastfreundschaft erwidern. Das sei dank eines engagierten Teams gut gelungen. Aber der Aufwand hätte sich gelohnt, meinte Frau Wusterack, die froh war, sich mit den französischen Organisatoren wie Sylvia Calmes-Brunet und Albert Lannes vom Partnerschaftskomitee in Elbeuf über die Grenzen hinweg gut zu verstehen. Den Austausch von Jugendlichen zu fördern, sei gerade im heutigen Europa enorm wichtig. Darin waren und sind sich alle Beteiligten einig.