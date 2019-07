Die Ausstellung im LWH "Kopf an Kopf", präsentiert von den Schülern des Franziskusgymnasiums Lingen, ist noch bis zum 14. Juli und vom 29. Juli bis zum 28. August zu besichtigen. Foto: Franziskusgymnasium

Lingen. „Kopf an Kopf“ – an dieser ausgewählten Zusammenschau abwechslungsreicher Schülerarbeiten kann man ablesen, dass das Bemühen der Kunsterzieher am Franziskusgymnasium auf fruchtbaren Boden fällt. Die Ausstellung, die Ende Juni im Ludwig-Windthorst-Haus eröffnet wurde, zeigt beeindruckende, überzeugende und oftmals verblüffende Darstellungen rund um das Thema Kopf und (Selbst-)Porträt.