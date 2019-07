Lingen. Gleich drei Preise in zwei Kategorien erhielt die Technikerklasse F2M1 beim diesjährigen Wettbewerb „Richtig falsch machen“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV).

Beim Präventionsprogramm „Jugend will sich-er-leben“ erreichte die Klasse beim Kreativ-Wettbewerb in der Kategorie “ Fehler und Fehlerumgang im Ausbildungsbetrieb“ den zweiten Platz. In der Kategorie „Erarbeitung eines Meldesystems für kleine Fehler und Beinahe-Unfälle in Unternehmen“ belegte die Klasse nach Mitteilung der Schule sogar die Platz eins und zwei.

„Die Klasse war von Anfang an Feuer und Flamme. So eine großartige Leistung funktioniert nur, wenn die Eigenmotivation stimmt,“ freute sich der betreuende Lehrer Reinhold Tattermusch.

Besondere Anerkennung erhielt die Klasse für die Entwicklung eines Online-Fehlermeldesystems, das einfach über das eigene Handy genutzt werden kann. Hierbei erhielt die Klasse Unterstützung von Steven Funke, einem Schüler aus dem Informatikbereich.

Insgesamt waren alle drei Preise mit einem Gesamtwert vom 1650 Euro dotiert. Dazu der Klassensprecher Gerrit Zech: „Einen Teil des Geldes werden wir für ein Projekt der Schule spenden, den anderen Teil des Geldes werden wir für unser leibliches Wohl verwenden.“