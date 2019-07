Lingen. Ein neues Gebäude in Modulbauweise entsteht derzeit auf dem Gelände des Christophorus-Werkes Lingen (CWL). Laut Mitteilung des CWL erfordern steigende Schülerzahlen eine schnelle Lösung. Die Schüler der Mosaik-Schule freuen sich schon auf vier neue Klassenräume.

Auf dem Weg zur Inklusion kooperiert die Mosaik-Schule (anerkannte Tagesbildungsstätte des Christophorus-Werkes) bereits seit Jahren mit anderen Schulen. So sind alle Klassen eins bis vier der Mosaik-Schule räumlich in Lingener Grundschulen angesiedelt. Die weiterführenden Klassen werden am Standort Hohenfeldstraße unterrichtet.

Ebenso wie die allgemeinen Schulen Lingens verzeichnete auch die Mosaik-Schule nach eigenen Angaben im Schuljahr 2018/19 steigende Schülerzahlen. Dementsprechend werden derzeit neue Klassenräume geschaffen. Auch im weiterführenden Bereich bestehe eigentlich der Wunsch nach Kooperation, erklärt Georg Kruse, Geschäftsführer des Christophorus-Werkes. Da dies aber derzeit wegen fehlender Raumkapazitäten nicht umzusetzen sei, würden zunächst die 5. und 6. Klassen in das neue Gebäude an der Hohenfeldstraße ziehen, führte Kruse weiter aus.

Mit ML Modulbau Lingen konnte nach Angaben des CWL eine kurzfristige Umsetzung des Bauvorhabens angeboten werden. Einen schlüsselfertiger Neubau solle in nur fünf Monaten realisiert werden. Das mit 26 Holzhybridmodulen in Massivbauweise erbaute Schulgebäude mit einer Nutzfläche von rund 620 Quadratmetern könne bereits im August in Betrieb genommen werden.



„Wesentlich war die schnelle Fertigstellung. Und die Modulbauweise steht der konventionellen Bauweise in Qualität und Dauerhaftigkeit um nichts nach“, erklärt Stefan Kerk, stellvertretender Geschäftsführer des Christophorus-Werkes, den Entschluss. Christoph Hofschröer, Geschäftsführer der ML Modulbau Lingen GmbH & Co. KG, ergänzt: „Die Realisierung dieses Projektes in so kurzer Zeit ist der guten Zusammenarbeit aller Beteiligten, insbesondere auch der schnellen Genehmigung durch die Baubehörde zu verdanken.“ Bereits zu Beginn des neuen Schuljahres können die Mosaik-Schüler ihre neuen Klassenräume mit Leben füllen.