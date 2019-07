Neuapostolische Kirche in Lingen entwidmet CC-Editor öffnen

Das Kirchengebäude der Neuapostolischen Kirche ist am Mittwoch entwidmet worden. Foto: Matthias Becker

Lingen. Mit einem Abschlussgottesdienst ist die Neuapostolische Kirche (NAK) in Lingen am vergangenen Mittwoch nach 71 Jahren entwidmet worden. Das Gebäude am Wulwer Esch im Ortsteil Laxten wurde durch den Bischof Michael Eberle profaniert, das heißt dem gottesdienstlichen Gebrauch entzogen.