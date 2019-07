Lingen. Wie kam die Stichwunde in das Geschlechtsteil eines 21-jährigen Mannes? Dieser heiklen Frage ging das Jugendschöffengericht am Amtsgericht Lingen nach. Der zunächst wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagte Iraker wurde jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung zu vier Wochen Dauerarrest verurteilt.

