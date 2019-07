Lingen. Die Verlegung der Bundesstraße 213 auf die Ulanenstraße in Lingen begrüßt die CDU-Stadtratsfraktion, da der Schwerlastkraftverkehr dadurch nicht mehr durch Damaschke geleitet wird. Gleichzeitig fordern die Christdemokraten in einer Pressemitteilung, bei den weiteren Planungen die Bereiche Telgenkamp, Heukamps Tannen, Altenlingen und Brögbern im Blick zu behalten.

Die Umleitung des von Osten kommenden Schwerlastverkehrs auf die Ulanenstraße sei absolut richtig, weil dieser den Stadtteil Damaschke bislang stark belastet. Damit einher gehe jedoch die Forderung der CDU, alle Stadt- und Ortsteile bei der Verlegung im Blick zu haben. Die CDU-Ratsmitglieder Irene Vehring und Björn Roth weisen auf die Bedenken in der Bevölkerung hin, dass dadurch eine stärkere Verkehrsbelastung auf die Waldstraße, auf den Telgenkamp sowie auf den Forstweg in Altenlingen zukommen könnte.

Bei der Verkehrsplanung ist laut Christdemokraten darauf zu achten, dass der Verkehr zukünftig nicht Richtung Innenstadt oder sogar Richtung A 31 überwiegend über diese Straßen geleitet wird. Denn diese Straßen und die Kreuzung von Ulanen-, Waldstrae und Forstweg seien für ein erhöhtes Verkehrsaufkommen in keinster Weise ausgelegt. Für den Kreuzungsbereich sei im Bebauungsplan ein Kreisverkehr vorgesehen, ergänzen die CDU-Ratsherren Günter Reppien und Fabian Rode aus Altenlingen.



„Ebenfalls in den Blick genommen werden muss der Radweg aus Brögbern kommend“, betonte CDU-Ratsmitglied Annette Wintermann aus Brögbern. Die Abzweigung in die Ulanenstraße kreuzt den Radweg, es könne hier zu einem neuen Gefahrenpunkt kommen. Die Anbindung des Radweges in Richtung Waldstraße und Forstweg müsse ebenfalls betrachtet werden.

Die CDU-Ratsfraktion appelliert daher an die Verkehrsplaner, die Sorgen seitens der Bevölkerung aus den betreffenden Orts- und Stadtteilen zu berücksichtigen, damit die Verlegung der B 213 auf die Ulanenstraße am Ende für alle ein geglücktes Projekt darstellt.