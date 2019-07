"Brot-für-die-Welt-Mobil" macht am 13. Juli Station in Lingen CC-Editor öffnen

Das "Brot-für-die-Welt-Mobil" wird am Samstag, 13. Juli, von 9 bis 13 Uhr im Bereich der Burgstraße/Lookenstraße in Lingen stehen. Foto: Brot für die Welt

Lingen. Das "Brot-für-die-Welt-Mobil" wird am Samstag, 13. Juli, von 9 bis 13 Uhr im Bereich der Burgstraße/Lookenstraße in Lingen stehen. Dies hat die evangelisch-lutherische Kreuzkirchengemeinde Lingen mitgeteilt. Im Anschluss findet eine gemeinsame Andacht mit Pastor Meißner und den Mitarbeitern von Brot für die Welt in der Kreuzkirche am Universitätsplatz statt.