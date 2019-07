Lingen. „Laufen für einen guten Zweck“, lautet das Motto bei den von den Lauffreunden Emsland organisierten EL-Etappenläufen, die jährlich im Frühjahr durchgeführt werden. Der Erlös der Läufe von 1.100,00 Euro wurde durch Startgelder und Spenden erzielt und jetzt an den Kinderschutzbund Lingen überreicht.

An den Läufen, die dieses Jahr in Börger, Bippen, Dohren, Lohne und Meppen-Bokeloh stattfanden, nahmen mehrere Hundert Läuferinnen und Läufer teil. Jeder Lauf ging über eine Strecke von zehn bis 20 Kilometern, wobei in verschiedenen Tempogruppen gelaufen wurde. Bei der Spendenübergabe in der Beratungsstelle Logo bedankten sich die Erste Vorsitzende des Lingener Kinderschutzbundes, Christine Richter-Brüggen, und ihr Stellvertreter Heiner Rohoff ganz herzlich für das Engagement der Lauffreunde und informierten über die Arbeit des Kinderschutzbundes.