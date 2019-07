Lingen. Es ist lobenswert, dass sich junge Menschen zum Schulsanitäter ausbilden lassen. Denn diese Fähigkeiten können sie im Notfall nicht nur an ihrer Schule anwenden, sondern überall dort, wo Erste Hilfe gerade benötigt wird. Dies kann im Zweifel sogar lebensrettend sein.

