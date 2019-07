Lingen. Das Amtsgericht Lingen hat jetzt einen 41-jährigen Mann wegen acht zumeist gewerbsmäßigen Diebstählen, gewerbsmäßigen Betrugs in Tateinheit mit Urkundenfälschung und unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Im Wesentlichen gestand der Angeklagte die ihm zur Last gelegten Taten, die er zwischen Juni 2018 und Januar 2019 in Lingen zur Finanzierung von Drogen begangen hatte. Erst im April 2018 war der vielfach einschlägig vorbestrafte und mehrfach hafterfahrene Mann zuletzt wegen ähnlich gelagerter Taten zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, nur zwei Monate später setzte der dennoch Unbelehrbare zu einer neuen Diebstahlserie an.



So stahl er in einer Parfümerie eine Spendenbox der DKMS mit etwa 80 Euro Bargeld. Seinen Job als Aushilfskraft in der Waschanlage eines Taxibetriebs nutzte er, um aus Fahrzeugen Geldbörsen mit Bargeld sowie persönliche Papiere zu entwenden, in einer der gestohlenen Geldbörse befanden sich 1050 Euro. Auch aus einem an einer Baustelle geparkten LKW entwendete der 41-jährige zwei Portemonnaies mit Bargeld und Ausweispapieren. In einem Nagelstudio fand er hingegen keine ihm stehlenswert erscheinenden Dinge. An einer Hotelrezeption stahl er nicht nur ein Sparschwein mit etwa 20 Euro darin, sondern aus einer dort befindlichen Handtasche auch eine EC-Karte. Mit dieser erwarb er über Lastschriftverfahren in einer Apotheke eine Augencreme im Wert von 45 Euro und unterzeichnete den Beleg mit dem Namen der geschädigten EC-Kartenbesitzerin. Zudem wurden in der Wohnung des Angeklagten 4,2 Gramm Marihuana zum Eigenkonsum vorgefunden.

Eine zur Frage der Schuldfähigkeit vom Gericht bestellte psychiatrische Sachverständige diagnostizierte bei dem Angeklagten zwar eine kombinierte dissozial-narzisstische Persönlichkeitsstörung mit psychopathischen Zügen, allerdings nicht in einem solchen Umfang, dass eine verminderte Schuldfähigkeit anzunehmen wäre. Trotz einer Drogenproblematik und einer substituierenden Behandlung sah die Gutachterin aus medizinischer Sicht keine Voraussetzung für die im Raum stehende Unterbringung des 41-jährigen in einer Entziehungsanstalt.