Lingen. Seit April arbeitete der junge indische Regisseur Nishant Kumar mit Schülern aus Papenburg zu dem Thema „die Welt von heute“. Ende Juni feierte die Gruppe Premiere des gemeinsam erarbeiteten Stückes in Papenburg und am 2. Juli traten sie im Lingener Professorenhaus auf.

„Erstaunlich, was die Jugendlichen an spielerischem Können in der kurzen Zeit erarbeitet haben“, lautet der Kommentar einer Zuschauerin im Anschluss an das fast 35-minütige Stück, in dem Zustände angesprochen werden, die die Jugendlichen bewegen: von der Datenerfassung über Toleranz im menschlichen Miteinander bis zu den Schwierigkeiten und Widrigkeiten des Kindseins und Heranwachsens.

Zwei verliebte Frauen

Zwei Jugendliche treffen sich im Chat und versuchen sich gegenseitig anhand von Geschichten ihre Sichtweise auf die Welt zu erklären. So lockt die „Rattenfängerin von Hameln“ mit der neuesten App und hat schnell alle in ihren Bann gezogen. Romeo und Julia sind zwei junge, verliebte Frauen, die von Religion, gesellschaftlichen Konventionen und von den eigenen Familien auseinander gehalten werden: arm und reich, Frau und Frau und zwei unterschiedliche Religionen – das mischt sich nicht, so die Gesellschaft.

Dschinni erscheint

Die beiden Jugendlichen im Chat finden schließlich zueinander und überwinden die große Distanz, die zunächst zwischen ihnen zu herrschen schien. Klar ist für sie: die Welt von heute ändert sich nur, wenn sich die Gesellschaft ändert; aber wie das anstellen? Als sie es schaffen, die Mauer zwischen ihnen zu durchbrechen, erscheint ein Dschinni und gibt ihnen drei Wünsche frei. „Wir wollen uns nichts für uns wünschen, sondern für alle Menschen“, lautet ihre gemeinsame Aussage. „Da seid ihr die ersten!“, erwidert der Dschinni und richtet anschließend die Frage an die Zuschauer des Professorenhauses: „Was würdet ihr euch wünschen?“. ..

„Dieses Projekt steht am Anfang von vielen Plänen“, erklärte Ansgar Ahlers,Kulturreferent von Papenburg und Organisator des Projektes abschließend. „Wir haben Nishant Kumar für dieses Projekt nach Papenburg eingeladen; gleichzeitig haben wir zwei junge Filmemacher aus Taiwan zu Gast. Gemeinsam mit Nils Hanraets entstand die Idee zu diesem Gastspiel, da der Inhalt hervorragend zum Jahresthema des TPZ „Welt. Wer? Wir!“ passt.“

