Mehr als 500 Stände umfasst der Kinderflohmarkt 2019 in der Lingener Innestadt. Foto: Mike Röser

Lingen. Schlendern, Schnäppchen machen, Taschengeld aufbessern: Traditionell findet am ersten Tag der Sommerferien in Lingen der große Kinderflohmarkt statt. In diesem Jahr sicherten sich Kinder, Jugendliche und ihre Eltern die Plätze für mehr als 500 Stände.