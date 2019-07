Durch die Welt der „kleinen Giganten“ führte Museumsleiter Andreas Eiynck die Mitglieder der Lingener Kulturausschusses. Foto: Caroline Theiling

Lingen. In Zeiten, in denen Umweltschützer das Insektensterben beklagen und gleichzeitig der Eichenprozessionsspinner zu einer echten Insektenplage wird, will im Emslandmuseum Lingen die Ausstellung „Kleine Giganten“ Besucher für die faszinierende Vielfalt dieser wirbellosen Tiere begeistern. Die Mitglieder des Lingener Kulturausschusses konnten sich vor Ort einen Eindruck verschaffen.