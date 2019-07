Auch das neue Kinder- und Jugendkultur-Programm von Kiki und Pupps besticht wieder durch seine Vielseitigkeit. Es garantiert Kindern und Jugendlichen fröhliche, spannende und auch nachdenkliche Momente. Foto: Stadt Lingen

Lingen. Das neue Kinder- und Jugendkulturprogramm „Kiki + Pupps 2019/2020“ der Stadt Lingen und des Theaterpädagogischen Zentrums der EmsländischenLandschaft (TPZ) ist ab sofort in der Tourist-Info, im Rathauses, im Theater an der Wilhelmshöhe, im TPZ und beim Fachdienst Kultur erhältlich. Zudem wird es in den Schulen und Kindergärten verteilt.