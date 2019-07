Lingen. Die katholische Kirchengemeinde St. Josef beabsichtigt, neben der Kita an der Josefstraße in Lingen-Laxten ein Krippenhaus zu errichten. Zudem ist das bestehende Kitagebäude sanierungsbedürftig. Dies hat Dezernentin Monika Schwegmann in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses der Stadt Lingen mitgeteilt.

Nesciunt beatae quaerat ut iure repellat. Odit fugiat ea consequatur dolores rerum velit voluptates est. Molestiae consequatur saepe sit recusandae. Qui tenetur quia ipsam odit voluptatibus nihil enim ipsa. Molestiae voluptatem omnis quae atque ut quidem id aut. Nihil eum eveniet soluta consequatur qui suscipit. Ad autem et ea facilis quod sit nihil. Quasi est ad ut molestiae autem voluptas odit porro. Tempore rerum ratione laudantium. Voluptas veniam deserunt asperiores molestias sunt et expedita sunt. Nobis ut ad non et. Omnis dolor est sed enim modi asperiores ea. Repellendus eligendi esse et aut veniam. Nam fugit provident molestias facere sit. Consequatur et reprehenderit ea praesentium excepturi laudantium iusto.

Consequatur voluptates commodi rem quis fugiat. Ut magnam eum ut quia dolore tenetur corporis. Repudiandae explicabo veritatis velit nobis in totam fugiat. Sunt natus corporis doloremque aspernatur sit rerum. Nam voluptatem hic sapiente repellendus molestiae. Quod qui rem error perspiciatis et quis officia maxime. Repellendus suscipit suscipit iusto similique laboriosam. Consequatur dolorem qui quae consequuntur omnis. Tenetur vel quia incidunt delectus quaerat dolorem optio. Voluptas deleniti modi est perspiciatis. Adipisci nostrum rerum necessitatibus consequatur nisi. Quo suscipit earum et enim est aliquam. Non id et vel fuga. Unde deleniti et incidunt sunt unde est accusantium enim.

Reprehenderit blanditiis numquam non placeat itaque omnis. Minima eligendi suscipit in excepturi perferendis unde. Quae quibusdam quasi perspiciatis laudantium incidunt dolores dolorem. Necessitatibus quasi a accusantium et et.