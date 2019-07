Lingen. "Wir haben rund 150.000 neue Mitarbeiterinnen", scherzt Jürgen Hölscher, Vorstand der Volksbank Lingen. Und die sind im wahrsten Sinne des Wortes fleißig wie die Bienen: Seit Ende Juni leben drei Bienenvölker auf dem Dach des Bankgebäudes in der Lookenstraße.

Dort aufgestellt hat die Kästen mit den Bienen Imker Victor Gross. Er betreut die Bienenvölker, von denen jedes zwischen 50.000 und 60.000 Tiere zählt, auch. An den Standort ist Gross auf Vermittlung von Gregor Beel gekommen, der lange Jahre Vorsitzender des Imkervereins Lingen gewesen ist. "Insektenschutz generell und Bienenschutz im Besonderen sind ein aktuelles Thema", erklärte Hölscher. Als nachhaltige Genossenschaft wolle sich die Volksbank Lingen in diesem Bereich engagieren.

Beel bezeichnete den Standort als gut gewählt. Die Bienenvölker stünden dort sehr geschützt. Zudem sei der Ertrag durch den alten Baumbestand in der Stadt deutlich höher als auf dem Land. "In der Stadt kann ein Volk während einer Ernteperiode bis zu 50 Kilogramm Honig sammeln. Auf dem Land sind es nur rund 25 Kilogramm", erläuterte Beel. Bis zu drei Kilometer weit würden die Bienen fliegen, um Honig zu sammeln.

Wie Hölscher weiter erläuterte, hätten die Mitarbeiter der Volksbank Lingen ein Vorkaufsrecht an dem auf ihrem Dach produzierten Honig. "Die Etiketten für die Gläser stellt die von uns betreute Schülergenossenschaft Druckfest von der BBS Lingen Wirtschaft her", sagte Hölscher. Bei Interesse sei eine weitere Zusammenarbeit zwischen Imker Gross und der Schülergenossenschaft, beispielsweise beim Abfüllen des Honigs, möglich. "Vielleicht können wir so Jugendliche für die Imkerei begeistern:"